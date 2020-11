Een man is bij een ongeluk op de Schottegatweg Zuid van zijn scooter gevallen. Hij was bij het ongeluk op een auto gereden. Dat meldt de Vigilante vandaag. Het verkeer werd daardoor langere tijd opgehouden, maar kon later via parkeerplaats langs de weg het ongeluk omzeilen. De scooterbestuurder moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht voor een medische behandeling.

Meer over curacao schottegatweg scooterongeluk