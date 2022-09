Phillip “Lipo” Elhage overleden

Philip “Lipo” Elhage is gisteren overleden. Hij is de broer van de laatste premier van de Nederlandse Antillen, Emily de Jongh-Elhage. Lipo was een fervente honkbalsupporter. Tot aan zijn dood was hij de voorzitter van de Santa Rosa Indians. Zelf speelde hij in zijn jongere jaren ook op hoog niveau honkbal bij deze club. Lipo heeft veel betekend voor de sport op Curaçao. Jarenlang was hij directeur van sportstichting Sedreko. Ook stond hij aan het hoofd van de stichting die het Tio Daou Ballpark beheert.