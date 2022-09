Selectie oefenwedstrijd Indonesië bekend

Bondscoach Remko Bicentini heeft zijn keuze gemaakt. De definitieve spelerslijst voor de komende oefenwedstrijd in Indonesië is bekend. Onder anderen Vurnon Anita, de gebroeders Bacuna en Kevin Felida zijn geselecteerd voor het nationaal elftal. De selectie bestaat uit Curaçaose spelers in het buitenland en lokale voetballers van de MCB eerste divisie. Aanstaande maandag vertrekt het team naar Nederland om vervolgens door te vliegen naar Azië. Op 24 en 27 september treffen de mannen het elftal van Indonesië.