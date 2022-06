Pincho Garden volledig afgebrand

Restaurant Pincho Garden aan de Cas Coraweg is volledig afgebrand. Rond kwart voor twee ‘s nachts hoorde een beveiliger een harde knal bij het restaurant. Toen de politie ter plekke was stond het pand in lichterlaaie. De brandweer heeft de brand geblust, maar het pand was niet meer te redden. Onderzoek naar de brandoorzaak loopt nog. Ooggetuigen zagen direct na de explosie een witte auto op hoge snelheid wegrijden. Uit het onderzoek moet blijken of er sprake is van brandstichting.