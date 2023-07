Pisas betreurt val Kabinet-Rutte

De regering van Curaçao betreurt de val van het Nederlandse kabinet in hoge mate. Omdat dit zich net op een cruciaal moment in de onderlinge relaties binnen het Koninkrijk. Dat zegt premier Pisas in een officiële verklaring. Ondanks het demissionaire karakter van het Nederlandse kabinet zal de regering-Pisas nauw blijven samenwerken met de Nederlandse regering. Het Curaçaose bestuur wil de gemaakte afspraken tot een goed einde kunnen brengen. Het gaat onder andere om de herfinanciering van de coronaleningen, het meerjarige investeringsprogramma en de Ennia-problematiek.