Sint Eustatius kan weer de eigen begroting opstellen en uitvoeren. Dit is onlangs ingegaan met de ondertekening van het Koninklijk Besluit door Willem-Alexander. Sinds 2018 stond de overheid van het bovenwindse eiland onder curatele. De teruggave van het budgetrecht is een volgende stap in het herstel van de democratie op het eiland. Dat betekent dat het bestuurscollege en de eilandsraad ook aan goed financieel beheer moeten blijven werken. Ook moeten ze zich houden aan de afspraken. Hier heeft het eilandsbestuur zich, via het Memorandum of Understanding, op toegelegd. De laatste stap in het proces wordt de benoeming van een gezaghebber voor Sint Eustatius. De werving voor het vervullen van deze functie loopt.