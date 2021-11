Plannen voor Nederlandse militaire training in Suriname nog onzeker

In het tweede kwartaal van volgend jaar willen Nederland en Suriname een gezamenlijke training voor militairen organiseren in de Surinaamse jungle. Volgens een Surinaamse woordvoerder is het plan dat uiteindelijk zo’n 250 Nederlandse militairen naar Suriname komen. Of die training er ook daadwerkelijk komt is nog onzeker, er worden wel twee verkenningstroepen die kant op gestuurd vanuit Nederland. De laatste keer dat Nederlanders voor training naar Suriname zijn gestuurd is 12 jaar geleden.