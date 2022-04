Politie-agenten Marnix-zaak donderdag voor de rechter

Drie agenten die betrokken waren bij de controversiële drugscontrole op de Marnix school, verschijnen donderdag voor de rechter. Op die dag wordt de zaak pro forma behandeld. In opdracht van deze agenten moesten 25 leerlingen zich uitkleden voor grondig onderzoek. Uit het onderzoek van de Landsrecherche is vast komen te staan dat er geen enkele juridische basis was voor de controle.

Drie andere agenten die ook bij de controle aanwezig waren, worden niet strafrechtelijk vervolgd. Zij zijn vorige week weer aan de slag gegaan, nadat ze in september op non-actief zijn gezet. Tot slot is er nog één agent die disciplinair gestraft wordt, omdat hij wel bij de controle was, maar geen onderzoek deed aan de lichamen van de leerlingen.