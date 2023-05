Politie-inval in Kura Piedra wegens atrako

De politie hield vanmorgen een inval in Kura Piedra. Daarbij is een minderjarige aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval. De 17-jarige verdachte werd nog voor 6 uur ‘s ochtends uit zijn bed gelicht en zit voorlopig vast. Daarnaast zijn verschillende spullen in beslag genomen die van belang zijn voor het onderzoek. De jongen zou op 26 februari een overval hebben gepleegd in Scharloo. Beeld Extra