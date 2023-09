Politie nog steeds op zoek naar verdachten autodiefstal

De politie is nog steeds op zoek naar twee mannen die verdacht worden van autodiefstal. Het gaat om de 19-jarige Amon Hesus Fraay en de 27-jarige Jason Hose “Jacks” Lodovica. In juni plaatste de politie al een opsporingsbevel, zonder resultaat. Fraay heeft een normaal postuur, heeft een donkere huidskleur en draagt zijn haar in cornrows. Dat zijn smalle rijen vlechten. Lodovica is 1 meter 83, heeft een slank postuur en heeft kort kroeshaar. Personen die informatie hebben over de verblijfplaats van de twee verdachten kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummers 911, 917, 724-6229 en 724-6230.