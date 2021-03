Probleemloze start voor Hiddink met Curacao

Curaçao verslaat St Vincent & Grenadines in de eerste WK kwalificatiewedstrijd met 5-0. Debuterend coach Guus Hiddink laat ook spelers Anthony van den Hurk, Jeremy Anthonisse, Roshon van Eijma en Vurnon Anita debuteren. Door de winst gaat Curaçao op doelsaldo aan de leiding in poule C. Zondag 28 maart speelt Curaçao al de volgende groepswedstrijd, tegen Cuba.