Problemen op Bonaire door slecht weer

Op Bonaire heeft de hevige regenval van vannacht tot veel problemen geleid. Bij verschillende huishoudens is de stroom uitgevallen. Ook liepen huizen onder water. Bonaire had, net als Curacao, ook te maken met onweer. Scholen en kinderopvang zijn gesloten vandaag. Volgens waarnemend gezaghebber Nolly Oleana heeft Bonaire moeite met de grote hoeveelheid regen die in een paar uur is gevallen. Hij noemt de situatie uitzonderlijk en roept iedereen op waar mogelijk anderen te helpen. ‘Denk aan je eigen veiligheid en die van anderen’, aldus de waarnemend gezaghebber.

Foto: Ron Gijzen