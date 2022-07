Ramsey Angela is uitgeschakeld op het WK Atletiek in het Amerikaanse Eugene. De Curaçaoënaar die voor Nederland uitkomt strandde in de halve finales van de 400 meter horde. Hij werd daar slechts vierde en dat was niet genoeg voor een finaleplek. Op de gewone 400 meter komt Liemarvin Bonevacia woensdag in actie in de halve finales.