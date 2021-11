Record aantal Nederlandse toeristen op Curaçao in oktober

De maand oktober was weer een goede maand voor het toerisme op Curaçao. Volgens het CTB verbleven zo’n 35 duizend toeristen voor één of meerdere overnachtingen op het eiland, waarvan 22.713 uit Nederland. De cijfers zijn sinds 2019, ofwel vóór de coronacrisis, niet zo positief geweest als in oktober, schrijft het CTB op haar website. De komende tijd kan dat echter weer terug lopen. De regering maakte donderdag bekend dat Nederland per 15 november als een land met een heel hoog coronarisico wordt beschouwd. Dat is het gevolg van de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland.