Reddingsactie bij Shete Boka

Een visser wacht al een paar uur op redding. Afgelopen nacht werd hij bij Shete Boka door een golf meegenomen. Wonder boven wonder is de man nog in leven. Volgens de politiewoordvoerder zit hij beschut op een lager gelegen plateau. De ruwe zee aan de noordkant bemoeilijkt de reddingsactie. De Kustwacht, Brandweer, Citro en de politie zijn op zoek naar een manier om hem uit het water te halen.