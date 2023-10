Repatriëring van Curaçaoënaars in Israël

De regering van Curaçao doet er alles aan om Curaçaoënaars die Israël willen verlaten, te helpen. Dat meldt premier Pisas. Zaterdag lanceerde Hamas een aanval op Israël. Meer dan duizend doden zijn er al aan beide kanten gevallen. De Nederlandse ambassade in Tel Aviv en het ministerie van Buitenlandse Zaken repatriëren alle personen met een Nederlands paspoort, dus ook Curaçaoënaars. Gisteren heeft Defensie een militair vliegtuig gestuurd om Nederlanders te evacueren. Dat zal vandaag, morgen en zaterdag opnieuw gebeuren. Het is niet bekend hoeveel inwoners van Curaçao al uit het oorlogsgebied zijn gehaald. Zo’n 100 arbeiders van het Curaçaose aannemersbedrijf Dick & Doof bevinden zich in Israël voor een raffinageproject. Zij bevinden zich buiten de gebieden waar wordt gestreden. Curaçaoënaars die Israël willen verlaten en in het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort, kunnen zich online registreren op de website nederlandwereldwijd.nl. Of anders bellen naar +31 247 247 247. Foto: Israel Defense Forces