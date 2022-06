Rif-bewoners bieden protestbrief aan ministerraad

De bewoners van het Rif-gebied in Otrobanda willen duidelijkheid over de plannen van FKP om monumentale panden te verkopen. Daarom hebben ze een brief met hun pijnpunten overhandigd aan de ministerraad. Minister van Cultuur Sithree van Heydoorn nam de brief in ontvangst. De bewoners willen dat FKP de panden renoveert voor bewoning en niet verkoopt aan ex-MFK politicus Rudney Garmes. Garmes en zijn compagnon oud-premier Gerrit Schotte willen de gebouwen kopen voor toeristenverhuur. Volgens minister Van Heydoorn zal de voltallige ministerraad hierover een standpunt innemen.