Rojer naar derde ronde Roland Garros

Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo zijn doorgedrongen tot de derde ronde van Roland Garros. De Curaçaose tennisser en zijn partner uit El Salvador wisten gisteren in twee sets te winnen van de Colombiaan Nicolas Barrientos en de Amerikaan Robert Galloway. In de derde ronde van het dubbelspeltoernooi nemen ze het op tegen de Schot Jamie Murray en Nieuw-Zeelander Michael Venus. Deze wedstrijd is morgen in Parijs. Rojer en Arévalo pakten vorig jaar de titel op Roland Garros. Het was voor Rojer zijn derde grandslamtitel.