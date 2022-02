Rotsblokken vallen op energiebedrijf Sint-Eustatius

Afgelopen zondag zijn grote stukken klifwand naar beneden gekomen bij energiebedrijf Stuco op Sint-Eustatius. Wonder boven wonder is niemand overleden en vielen er ook geen gewonden. De stroom viel wel enkele uren uit en ook de watervoorziening lag stil. Door grazende geiten op de kliffen komen zand en stenen los en neemt het risico dat brokstukken vallen toe. Onderaan de klif is niet alleen het energiebedrijf gevestigd maar staan ook hotels en restaurants. De bevolking wil al jaren dat er iets wordt gedaan aan de grazende geiten maar de politiek durft dat niet aan. Zij zijn bang om stemmers die geiten houden te verliezen.

Foto: John Samson