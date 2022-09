Het marineschip De Groningen heeft vrijdag ruim 1200 kilo drugs onderschept. Een go-fast met vier personen aan boord vervoerde 53 pakketten. De verdachten en de drugs zijn overgedragen aan de politie, die de zaak verder gaat onderzoeken. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Dit is de veertiende drugsvangst sinds het stationsschip in in het Caribisch gebied vaart. De Kustwacht heeft dit jaar al ruim 10.000 kilo aan verdovende middelen in beslag genomen.