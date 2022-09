Storm Fiona richt geen grote schade aan op Bovenwinden

De Bovenwindse eilanden zijn een ramp bespaard gebleven. De tropische storm Fiona heeft afgelopen weekend geen grote schade aangericht. Fiona passeerde Sint Maarten zaterdagochtend op ongeveer 200 kilometer afstand. Dit was verder weg dan vooraf werd verwacht. Gisteren mochten alle winkels weer open zoals normaal. Het hele weekend door werden nog wel hevige regenval en harde windstoten verwacht. Vandaar dat de haven en luchthaven van het eiland nog wel gesloten bleven. Op Puerto Rico richtte Fiona wel schade aan. De regen veroorzaakte overstromingen ook viel de stroom over het hele eiland uit. Op Guadeloupe is er 1 dode gevallen. De storm bevindt zich bij de Dominicaanse Republiek en beweegt zich richting Turks and Caicos en the Bahamas.