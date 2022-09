Truk’i pan verovert Nederlandse steden

Op Curaçao zijn ze niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Maar ook in Nederland slaan truk’i pans aan. Drie Curaçaose vrienden staan sinds twee jaar met It’s Happening in het weekend op een parkeerplaats van een winkelcentrum in Zwolle. Het concept is razend populair. Binnenkort breiden ze uit. Vanwege de grote vraag verhuist de truck die nu in Zwolle staat naar Rotterdam. Daar openen ze dit weekend een tweede locatie. In totaal komen er negen foodtrucks verspreid over Nederland. Dat meldt nieuwswebsite In de buurt.

Een bezoekje brengen aan Truk’i Pan It’s Happening? Je vindt ze elke vrijdag (17.00-20.30 uur) en in het weekend (13.00-20.30 uur) op de parkeerplaats bij de Porporastraat in Holtenbroek. Op 23 en 24 september staan ze op parkeerplaats SLIGRO STADIONWEG 47 in Rotterdam.