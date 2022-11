Ruim 473 miljoen aan belastingaanslagen verjaard

De Belastingdienst heeft haar bestand opgeschoond. Daardoor is de belasting die op straat ligt met 473 miljoen naar beneden gesteld. Het gaat om ruim 235.000 aanslagen die verjaard zijn. Dat meldt het ministerie van Financiën. De Belastingdienst heeft er zelf voor gekozen om niet meer achter deze achterstallige belastingen te gaan. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste wil de Belastingdienst alle belastingplichtigen gelijk behandelen. Niet iedereen is bekend met het begrip verjaring of kan zich een belastingadviseur veroorloven. Ten tweede verlicht het besluit de druk op de Belastingdienst. De verzoeken om verjaring hoeven niet individueel beoordeeld te worden, waardoor er meer capaciteit overblijft voor de invordering van meer recente belastingschulden.