Ruim 93% Covid-patiënten sinds juli niet gevaccineerd

Ruim 93% van de Covid-patiënten die zijn opgenomen in het CMC is niet gevaccineerd. Zo blijkt uit het wekelijkse bezettingsoverzicht van het ziekenhuis. Van de 194 opgenomen patiënten die sinds 22 juli tot gisteren in het CMC verbleven zijn er 181 niet gevaccineerd. Van de overgebleven patiënten waren er 4 volledig gevaccineerd, hebben 4 anderen hadden slechts 1 prik gehad en 1 persoon raakte binnen 2 weken na de tweede prik besmet. Vier personen waren volledig gevaccineerd maar hadden al langer problemen met hun immuunsysteem. Het aantal ziekenhuisopnames in het CMC staat momenteel op twintig. Hiervan liggen er zeven personen op de intensive care.

