Ruzie ligstoelverhuurders en vissers op Playa Piskado 

De situatie bij Playa Pikcado is zorgwekkend. Dat zeggen buurtbewoners vandaag in de Amigoe. Sinds ligstoelverhuurders een vergunning hiervoor hebben gekregen is de situatie uit de hand gelopen. Er ontstaat vaak ruzie met de vissers, omdat de verhuurders zich storen aan het vis schoonmaken dat vaak vlak naast de stoelen gebeurt. Eén visser heeft al besloten om niet meer naar Playa Piskado te komen vanwege de discussies. Ook zijn er onlangs enkele ligstoelen verbrand.