Saba produceert compostgrond met gft-afval

Op Saba wordt gft-afval voortaan omgezet in vruchtbare compostgrond. Het eiland benut hiervoor het afval bij The Gut, een speciale dumpplaats voor groen afval. Alle groente, fruit en tuinafval dat hier terecht komt gaat door een speciale shredder. Daarbij wordt het composteringsproces versneld, terwijl het afval gemengd wordt met afgedankte houtsnippers. Na de verwerking houd je vruchtbare mulch over, oftewel de bodembedekking van houtsnippers die je wel eens bij mensen in de tuin ziet.