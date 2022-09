Schietpartij tussen zoon en vader

Een ruzie tussen vader en zoon liep gisteren in Santa Maria uit de hand. De discussie eindigde in een schietpartij met twee gewonden. Dat meldt de politie. Na de verhitte discussie vertrok de zoon om een wapen te halen. Toen hij terugkwam loste hij schoten op zijn vader. Ook de partner van het slachtoffer raakte gewond. Het ambulancepersoneel ontfermde zich over de slachtoffers die later naar de eerste hulp zijn gebracht voor verdere medische hulp.

Meer over familieruzie