De Curaçao Tourist Board (CTB) heeft het project ‘Korsou ta dushi limpi’ gelanceerd. Het startsein van het project werd bij het recreatiegebied Marie Pampoen gegeven. De schoonmaakacties worden georganiseerd in samenwerking met Selikor, het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur/LVV en DOW. In de aankomende maanden worden er meer tv-advertenties en informatieve video’s over het project gepubliceerd.