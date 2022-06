De kliko’s kunnen weer binnen. Selikor haalt vandaag geen vuil meer op. Het is onbekend wanneer Selikor de afvalcontainers komt legen. Ook de stortplaatsen Malpais en Koraal Specht zijn voorlopig gesloten. Vanwege de weersituatie is het hoofdkantoor op Parera dicht. Het vuilophaalbedrijf is wel bereikbaar voor noodgevallen via piketnummer 566-1635.

