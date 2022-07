Selikor-personeel hervat werk

Het opstapelende huisvuil wordt weer opgehaald. Gisteren bereikten de vakbonden van Selikor en de directie een akkoord. Door de komst van drie nieuwe vuilniswagens in augustus moet de werkdruk omlaag gaan. Ook is afgesproken dat er nieuwe onderdelen zullen komen voor de huidige trucks. Op die manier kan het vuilophaalbedrijf rekenen op tien vuilniswagens die de straat op kunnen. Sinds maandag werd er gestaakt. De werknemers klaagden over het tekort aan wagens. Hierdoor ontstonden er achterstanden bij het ophalen van afval.

