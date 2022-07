Het Curaçaos honkbalteam won gisteren met 1-0 van Cuba. Dit is de tweede overwinning van de Curaçaose selectie op de Haarlemse Honkbalweek. Curaçao staat nu op de vierde plaats. In totaal doen er zes landen mee aan het toernooi. Straks, om half tien, speelt Curaçao tegen de VS. Foto Renata Jansen