Silvania: ‘Er is geld voor nieuwe ambulances’

Volgens minister Javier Silvania van Volksgezondheid is er geld gereserveerd voor nieuwe ambulances. Met het gereserveerde bedrag van 1,35 miljoen Naf kunnen volgens hem 2 of 3 nieuwe ambulances worden gekocht, aldus Silvania tegen de EXTRA. Vorige week kwam naar buiten dat de situatie rond ambulances nijpend is en dat het Rode Kruis is gevraagd om bij te springen als de reguliere ambulancedienst tekortkomt. Silvania zegt in de EXTRA dat er geld is voor de aanschaf van nieuwe ambulances, maar dat hij wil voorkomen dat bij de aanschaf van nieuwe ambulances geld in de verkeerde zakken terecht komt. Daarom wil hij eerst een aanbesteding zien, aldus Silvania.