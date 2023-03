Silvania grote afwezige op vragenuurtje

Het eerste vragenuur van de Staten is vanmorgen niet meer doorgegaan. Minister van Gezondheid, Javier Silvania, was de grote afwezige. Het vragenuur was aangevraagd door PAR-Statenlid Pauletta. Zij wilde de minister aan de tand voelen over de herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg op Curaçao. Silvania’s verzuim was niet uit onwil. Volgens de MFK-minister gaat het om een misverstand. Hij is bereid om op een andere dag de vragen van de Staten te beantwoorden.