Silvania: Indien nodig medisch specialisten in regio zoeken

Minister van Volksgezondheid, Natuur en Milieu Javier Silvania maakt zich geen zorgen over een gebrek aan medisch specialisten op Curaçao. In het geval dat artsen ontslag nemen bij het CMC, zal Silvania nieuwe medisch specialisten in de regio zoeken, om op die manier de zorg in het ziekenhuis te garanderen. Het CMC-ziekenhuis heeft onlangs een kort geding tegen de minister aangespannen namens de medisch specialisten. Die vinden niet dat het salarisplafond dat voor alle ambtenaren en werknemers van overheids-NV’s geldt, ook voor hen van toepassing is. De rechter stelde ze in het ongelijk. Nu gaan er op sociale media verhalen de ronde over medisch specialisten die ontslag nemen op Curacao omdat ze liever in Nederland gaan werken waar ze meer kunnen verdienen. Silvania laat via zijn sociale media weten niet bang te zijn voor een gebrek aan artsen.