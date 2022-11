Sint Maarten wint 1e Big Live Nature Quiz Kids

De Big Live Nature Quiz-kids-editie is door een team op Sint Maarten gewonnen. In totaal deden 134 teams op de zes Nederlands Caribische eilanden mee aan de quiz van natuurorganisatie DCNA. Het winnende team Kenatra Palarchie won een zeil- en snorkeltrip rondom Sint Maarten. Op Curaçao scoorde ‘4×4’ het hoogst. De quiz bevatte vragen over de bedreigde dieren en planten in het Nederlands Caribisch gebied. De volgende editie voor volwassenen staat gepland voor april en voor jongeren in november. Meer informatie op www.BigLiveNatureQuiz.org