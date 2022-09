Skaih wint Prinsjesdag Challenge

De leerlingen van SKAIH wonnen gisteren drieduizend gulden op de Prinsjesdag Challenge. Het prijzengeld gaat naar FSHP-schoolbestuur. De competitie werd door de Vertegenwoordiging van Nederland georganiseerd. De leerlingen moesten een fictieve politieke partij oprichten en een regeerplan bedenken. Het plan moest innovatief zijn, aandacht hebben voor lokale behoeftes en rekening houden met onder andere milieu, klimaatverandering en migratie. Het winnende plan van de fictieve politieke partij ‘Students of the Future’ was volgens de jury ‘zeer overtuigend met een duidelijk verhaal en het onderwijs als katalysator’. De jury bestond onder anderen uit oud-premier Eugene Rhuggenaath.