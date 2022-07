Soaw zoekt nieuw onderkomen

Het ministerie van Soaw gaat verhuizen. De huidige locatie in het WTC voldoet niet. Op dit moment is er vanwege de tropische depressie afgelopen woensdag sprake van wateroverlast. Daardoor kan het personeel daar niet terecht. Dat meldt de Amigoe. Eerder klaagden de ambtenaren over schimmel en een muffe lucht. Ook zou de airco het niet doen. Een deel van het personeel weigert op kantoor te verschijnen vanwege de slechte werkomstandigheden. Het ministerie gaat nu op zoek naar een nieuwe werkplek voor het personeel.

