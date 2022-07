Politieke partij MAN wil excuses van Nederland voor slavernij

Nederland moet officieel excuses maken voor de slavernij. Dat vindt de politieke partij MAN. In 1863 werd de slavernij officieel afgeschaft. De effecten van de slavernij wordt nog steeds gevoeld. Volgens de MAN is de erkenning van wat er is misdaan een stap naar heling. Vanmorgen, op de Dag van de Emancipatie, discussieerde het parlement in een centrale commissievergadering over de emancipatie van de Curaçaose bevolking. Het lokale platform voor het slavernijverleden PSHS gaf een presentatie. PSHS strijdt onder andere voor eerherstel van de Curaçaose verzetsstrijder Tula.