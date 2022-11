Spectaculaire maritieme operatie in Caracasbaai

Vandaag begint een spectaculaire maritieme operatie in de Caracasbaai. Het platform Seven Brasil wordt vanaf 12.00 uur verplaatst op een ander schip. De maritieme operatie zal naar verwachting enkele dagen duren, zo heeft CPA laten weten. De operatie gaat over het half-afzinkbare schip genaamd Hua Rui Long, dat onder Chinese vlag vaart. Het schip is hier om het platform te laden dat op dit moment ligt afgemeerd aan de Caracasbaai en op weg is naar Singapore. Bij deze operatie zijn zes sleepboten en vier meerboten betrokken en worden onder begeleiding van de havenmeester gecoördineerd. Zwemmers, boten en andere vormen van recreatie op het water wordt verzocht om voldoende afstand te houden van de schepen waar de operatie plaats zal vinden.