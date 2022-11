Stanley Brown overleden

Stanley Brown is gisteren overleden. Hij was een van de opstandleiders van 30 mei 1969. Samen met Papa Godett en Amador Nita richtte hij na de revolte de politieke partij FOL op. Nadat sociale verandering uitbleef, kwam Brown met een nieuwe partij: de C-93. Deze partij wilde van Curaçao een Nederlandse provincie maken. Brown was van huis uit onderwijzer. Hij werd 84 jaar oud en laat zijn vrouw Annemarie Braafheid, vijf kinderen en achterkleinkinderen achter.