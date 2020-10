“Staten nemen SER niet serieus”

De Raad van Advies heeft in een brief laten weten initiatiefwetten te retourneren als de adviezen van de Sociaal-Economische Raad hier niet in zijn verwerkt. De RvA constateerde dat dit vaak niet is gebeurd. Daarvoor gaf de Raad zes voorbeelden, waaronder de Landsverordening Onroerendezaakbelasting en de initiatiefwet voor wijziging van de winstbelasting. De Raad van Advies zal deze dan ook niet behandelen tot dat het SER-advies hierin verwerkt is.