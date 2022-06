Statenleden overschrijden budget dienstreizen

De Staten zijn in de eerste helft van dit jaar enorm reislustig geweest. Het budget voor dienstreizen is met een ton overschreden. Dit meldt de Amigoe. De reiskosten van de Staten in de eerste zes maanden van het jaar zijn al tot vier ton gestegen. In totaal hebben de Staten elf dienstreizen uitgevoerd. Op de begroting is er drie ton gereserveerd voor reiskosten. Dit bedrag is lager begroot vanwege de pandemie. Voor de uitbraak van het coronavirus reserveerden de Staten 560.000 gulden voor reizen. Vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat de Statenbegroting weer op het oude niveau wordt hersteld. Om de begroting kloppend te maken zullen de Statenleden middelen overhevelen. Deze middelen komen van andere posten die nog niet zijn uitgeput.