Statenvergadering over verlieslatende Damen

De Staten vergaderen vanmiddag over de noodlijdende scheepswerf Damen. De directie van Damen Shiprepair Curaçao en CDM Holding zullen samen met de minister van Economische Ontwikkeling uitleg geven over de laatste ontwikkelingen bij het bedrijf. Het moederbedrijf van Damen heeft de scheepswerf nog één kans gegeven om uit de verliezen te komen. Dit jaar moet de Curaçaose tak eindelijk winst maken, of tenminste break even draaien. Het bedrijf heeft vorig jaar nog een kapitaalinjectie gekregen om de infrastructuur te upgraden. De vergadering is aangevraagd door de MFK-fractie.