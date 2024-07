Stichting Patiëntenrecht Curaçao een feit

Curaçao is een stichting rijker. Onlangs is Patiëntenrecht Curaçao opgericht. Deze stichting zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben. Daarnaast geeft de stichting patiënten een stem in de spreekkamer, maar ook bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Een van de doelstellingen is ervoor te zorgen dat de zorg beter aansluit bij wat patiënten vragen. Dat doen ze op basis van patiëntervaringen. Bovendien moet de voorlichting van de stichting burgers helpen bij het maken van keuzes in de zorg. Zo hebben patiënten recht op duidelijke informatie over onderzoeken, behandelingen en hun gezondheidstoestand. Het bestuur van Stichting Patiëntenrecht Curaçao bestaat onder anderen uit voorzitter Jair Engelhardt, Arthur Nivillac (vicevoorzitter) en Jason Lau A Kien.