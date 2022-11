Stijging zeespiegel ook een risico voor Curaçao

De stijging van de zeespiegel is één van de meest in het oog springende gevolgen van klimaatverandering. Ook voor Curaçao. In 2050 zal de zeespiegel waarschijnlijk met 28 centimeter gestegen zijn. Voor 2100 wordt er zelfs uitgegaan van een stijging van 86 centimeter ten opzichte van het huidige niveau. De belangrijkste gebieden die onder kunnen lopen zijn: Waaigat, Zeelandia en verschillende plaatsen rondom het Schottegat. Dat blijkt uit een recente presentatie van de klimaatrisicoanalyse voor de Curaçaose havens. Het onderzoek zal duidelijk maken welke vervolgstappen havenautoriteit CPA moet gaan nemen.

Climate Adaption Services (CAS) is verantwoordelijk voor de impact- en risicoanalyses en de analyse van mogelijke klimaatdreigingen. Daarvoor werkt het Nederlandse bureau samen met EcoVision dat de kwetsbaarheid van de locaties, gebouwen en infrastructuur van de haven analyseert. Verder bieden de Meteorologische Dienst van Curaçao en het KNMI ondersteuning.