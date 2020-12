De stroom keert langzaamaan weer terug op Curaçao. Na de grote blackout die al sinds half negen vanochtend het eiland heeft platgelegd laten luisteraars aan Paradise FM weten dat de stroom weer terug is in verschillende wijken. Onder andere bij de Cas Coraweg, Grote Berg, Mahaai, Mahuma, Otrobanda, Piscadera en Sun Valley. In eerdere berichtgeving liet Aqualectra weten om zes uur te hopen de stroom weer terug te krijgen.