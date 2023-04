Surinam Airways verkent Curaçao als hub

De route Paramaribo-Curaçao-Amsterdam is nog toekomstmuziek, maar als het aan Surinam Airways ligt wordt Curaçao de nieuwe hub van de luchtvaartmaatschappij. Het Surinaamse bedrijf wil zijn routes uitbreiden. Daarvoor zijn vorige week gesprekken gevoerd op Curaçao. Het bedrijf begint eerst op Miami te vliegen via Curaçao. Het MoU dat dit moet regelen wordt binnenkort getekend. Daarna wordt het vliegschema uitgebreid met vluchten naar Santo Domingo en Port-au-Prince. Allemaal via Curaçao. In de toekomst wil Surinam Airways ook vanaf Hato vluchten aanbieden naar Schiphol. Daar is vanuit de Curaçaose regering en luchtvaartsector enthousiast op gereageerd.

Surinam Airways is vorig jaar van de ondergang gered. Momenteel wordt het bedrijf geherstructureerd. Noodlijdende routes zijn geschrapt en stuk bij beetje wordt het vluchtschema en de vloot uitgebreid. De maatschappij vliegt drie keer per week tussen Paramaribo en Hato.