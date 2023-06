De brandstofprijzen gaan volgende week omlaag. Vanaf 4 juli betalen gebruikers 10 cent minder voor een liter diesel en benzine. Dat maakt toezichthouder Bureau Telecommunicatie en Post bekend. Benzine daalt naar 2 gulden 28 per liter en diesel wordt 1 gulden 62 per liter. De daling van de brandstofprijzen is voornamelijk het gevolg van de goedkopere olieprijzen op de wereldmarkt.

