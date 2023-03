Tax free shoppen ook buiten de binnenstad

De regering wil tax & duty free shoppen mogelijk maken op heel Curaçao. Alle toeristen die een aankoop doen hoeven dan in veel gevallen geen belasting te betalen. Dat geldt dus ook voor aankopen die buiten de binnenstad zijn gedaan. De SER heeft onlangs advies uitgebracht over dit plan. Het adviesorgaan plaatst enkele vraagtekens bij het wetsvoorstel. Zo moet de ondernemer bewijzen dat het ook echt een toerist is geweest die goederen gekocht heeft. Maar in het wetsvoorstel staat niet duidelijk omschreven hoe de ondernemer dit moet bewijzen. Ook is de definitie van toerist niet nauwkeurig bepaald. Verder is niet goed uitgelegd om welke goederen het gaat en om welke kosten.