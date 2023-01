Tbs voor man die vriendin wurgde

De Curaçaose Ramsley is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar en tbs voor het doden van zijn toenmalige vriendin. Het incident gebeurde vorig jaar februari in Den Haag. De 29-jarige dader kreeg ruzie met zijn vriendin, nadat zij hem had verteld dat zij was vreemdgegaan. Uit woede heeft hij haar tien keer met een mes gestoken, in haar hals, wang en borst. Zij heeft geprobeerd het bloeden te stelpen door de ceintuur van haar badjas om haar hals te doen. Toen zij daarop tegen de man zei dat haar familie hem hiervoor wel wat zou aandoen, ontstak hij weer in woede en heeft hij haar met de riem gewurgd. Volgens de rechter is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Door zijn verstandelijke beperkingen kan hij niet goed omgaan met stress en spanning. Op de fotocombinatie de vriendin van Ramsley F. die in een studentenflat in Den Haag is neergestoken en gewurgd en tbs-kliniek Pieter Baan Centrum.